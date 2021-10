Hebben Audi en Porsche hun partner gevonden?

De geruchten over de mogelijke komst van Porsche en Audi naar de Formule 1 doen al geruime tijd de ronde. In 2026 gaan er immers nieuwe motorregels in en de twee Volkswagen-merken hebben wel oren naar die plannen. De vraag is dan vooral: Betreden ze de sport met een eigen team of als motorleverancier?

Als een nieuw team de sport betreedt moeten ze 200 miljoen dollar betalen. Dit om er zeker van te zijn dat ze niet na een jaartje de deur weer dicht gooien. Nu zal het geld er vast en zeker wel zijn bij Volkswagen maar de vraag is of ze hierop zitten te wachten.

Leverancier

Het Duitse Bild weet nu te melden dat het veel waarschijnlijker is dat de twee als motorleverancier de sport betreden. Eerder waren er al geruchten dat één van de merken nog wel eens de motoren kan gaan leveren aan Red Bull. Bild weet nu te melden dat Audi nog wel eens bij Williams in kan stappen en Porsche zomaar eens kan gaan samenwerken met McLaren.

Seidl

Het zijn geen verrassende geruchten. In het verleden reed McLaren namelijk al eens met Porsche motoren. Maar huidig teambaas Andreas Seidl was in het verleden de grote baas van het WEC-project van Porsche. De banden zijn dus heel duidelijk aanwezig.

Williams

Ook bij Williams zijn de kruisverbanden overduidelijk. CEO Jost Capito en technisch directeur François-Xavier Demaison hebben immers een verleden bij de WRC-ploeg van Volkswagen. Ook hier zullen er dus wel wat contacten zijn met de Duitse fabrikanten.