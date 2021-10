Vijfde plaats verrassing voor Leclerc: "Had verwacht achter de McLarens te zitten"

Ferrari deed het verrassend goed in de kwalificatie. Charles Leclerc en Carlos Sainz konden redelijk bij blijven. Leclerc werd zelfs vijfde en mag door de gridstraf van Valtteri Bottas zelfs vanaf de tweede startrij starten. Niet geheel verrassend was hij tevreden.

Na afloop verscheen hij voor de camera's van Sky Sports: "Het ging beter dan verwacht. Om eerlijk te zijn hadden we verwacht dat we vandaag achter de McLarens zouden zitten. Maar het blijkt dat we competitiever zijn dan we dachten. Dat is een leuke verrassing."

De Monegask let verder ook niet op de concurrentie. Hij let vooral op zichzelf: "We proberen niet te kijken naar de anderen want dat kost onnodig veel energie. We proberen ons op onszelf te focussen zodat we het maximale uit onze potentie kunnen halen. Vanaf mijn kant was het lastig vandaag. Ik verloor vertrouwen in VT3 maar het vertrouwen kwam terug in de kwalificatie."