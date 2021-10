Nico Hülkenberg keert terug op de baan, gaat IndyCar testen

Aankomend weekend reist het gehele Formule 1-circus af naar Amerika voor de Grand Prix. Echter is er nog een coureur die naar de States trekt om voor het eerst in lange tijd weer een snelle wagen aan de tand te voelen. Wie die coureur is? Nico Hülkenberg.

De "Hulk" verloor na 2019 zijn zitje bij Renault en heeft na enkele invalbeurten bij Racing Point geen vast Formule 1-zitje meer gevonden. De afgelopen maanden was hij reserve-coureur bij Aston Martin en was hij bij het Oostenrijkse ServusTV te horen als co-commentator.

Nu heeft hij een nieuwe kans gevonden. Hülkenberg zal namelijk op 25 oktober meedoen aan een IndyCar test op het circuit van Barber. De sympathieke Duitser zal in een bolide van Arrow McLaren SP. Het gaat vooralsnog om een test dus een vast zitje is nog niet aan de orde. Wel heeft de IndyCar-tak van McLaren aangegeven in 2023 een derde auto te gaan inzetten, heel misschien al ergens in 2022. Hoe dan ook is het een kans voor Hülkenberg om zich weer te laten zien.