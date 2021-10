Gasly zag MotoGP op COTA: "Hobbels lijken nu ernstiger"

Aankomend weekend keert de Formule 1 weer terug op Amerikaanse grond. Maar de afgelopen weken ging het niet persé over die comeback maar eerder de ondergrond. Men maakt zich namelijk best wel zorgen over de hobbelige baan in Austin.

Toen enkele weken geleden de collega's uit de MotoGP neerstreken op COTA resulteerde dat in een enorme klaagzang. De motorcoureurs waren niet te spreken over de hobbelige baan en eiste verandering. Ook de Formule 1-wereld heeft de woede van de MotoGP-coureurs mee gekregen.

Ernstiger

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly heeft naar de motoren zitten kijken en weet wat hem de wachten staat. Op de site van zijn team kijkt Gasly vooruit: "Ik heb de MotoGP bekeken een paar weken geleden. De hobbels waren als ernstig toen wij hier voor het laatste waren maar lijken nu ernstiger te zijn geworden."

Set-up

Dit heeft volgens Gasly dat ook enkele gevolgen: "Het zal leiden tot een paar compromissen bij de set-up maar dat weten we niet zeker totdat we er zijn geweest. Ik maak mij geen grote zorgen want onze auto doet het momenteel overal wel goed."