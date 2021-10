Mercedes leert leven met problemen: "Geen nut om nieuwe onderdelen te bouwen"

Mercedes domineerde de laatste Grand Prix in Turkije. Valtteri Bottas won simpel en Lewis Hamilton sneed door het veld. Achter de enorm snelle Mercedes gaat echter wel het een en ander schuil. De Duitse formatie kampt namelijk met wat betrouwbaarheidsproblemen.

In Turkije was Hamilton toe aan zijn vierde ICE en kreeg hij daardoor zijn eerste motorstraf. De derde motor van de regerend wereldkampioen werd in België geïntroduceerd maar het lijkt onmogelijk dat deze nog een keer gebruikt gaat worden. Bottas moest zelfs twee wedstrijden oprij een nieuwe motor in ontvangst nemen.

Geen nut

Teambaas Toto Wolff geeft aan dat men moet leren leven met de problemen. Tegenover Auto, Motor und Sport spreekt hij zich uit: "Bij het probleem moeten we de problemen zo klein mogelijk houden en als het mogelijk is verhelpen. Het heeft geen nut om nieuwe onderdelen te gaan bouwen."