Ocon staat vierkant achter rookie-plan: "Heeft mij voorbereid op debuut"

Het heeft er alle schijn van dat de Formule 1-teams volgend jaar in de vrije trainingen rookies moeten gaan inzetten. In de praktijk mag dit in VT1 nu ook al maar de teams maken daar amper gebruik van. Het plan van de sport kan op veel positieve reacties rekenen, ook van Esteban Ocon.

De Franse Alpine-coureur heeft zelf namelijk ook ervaring als vrijdagcoureur. Het heeft hem veel geholpen, in gesprek met Motorsport.com gaat hij hierop in: "Dat was het voor mij ook. Ik had het geluk dat ik iets van 4 of 5 vrije trainingen mocht rijden. Dat heeft mij voorbereid op mijn debuut in de Formule 1."

Ocon staat dan ook achter het plan en heeft zelf ook een ideetje: "Ik zou het eerlijk gezegd nog beter vinden als elk team in de eerste vrije training ook een derde auto mag inzetten voor een rookie zodat ze tegen ons kunnen rijden. Dat zou nog veel beter zijn. Het andere is denk ik ook al een stap voor jongens als Oscar Piastri."