Surer: "Perez moet dichterbij komen om strategie Mercedes te beïnvloeden"

Het was de bedoeling dat Sergio Perez dit jaar voor rugdekking voor Max Verstappen ging zorgen bij Red Bull Racing. Maar vooralsnog lukt het Perez nog niet echt om in een soort Bottas-rol te excelleren bij het Oostenrijkse team. Toch heeft Perez contractverlening gekregen en hopen ze bij Red Bull stilletjes op een opleving van de Mexicaan.

Oud-coureur Marc Surer weet wat Perez moet gaan doen om een soort Bottas bij Red Bull te spelen. Op het Youtube-kanaal van Formel1.de spreekt hij zich uit: "Hij moet dichterbij komt om de strategie van Mercedes te kunnen beïnvloeden. Bottas is daar normaliter wel en kan elke keer de strategie van Red Bull beïnvloeden. Perez kan dat niet."

Surer heeft dan ook een voorkeur voor Bottas als hij moest kiezen tussen beide heren: "Gewoon omdat hij daar is. Omdat hij vooraan zit en misschien met een goede start de concurrent in de weg kan zitten. Als die andere ver naar achter zit weet je nooit of hij het ooit gaat lukken naar voren te komen en wat hij daar kan bereiken."