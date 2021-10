Hamilton heel blij met Bottas: "Voor het eerst kunnen communiceren met teamgenoot"

Dit seizoen zal Lewis Hamilton voor het laatst rondrijden met Valtteri Bottas als teamgenoot. De Fin is door Mercedes aan de kant geschoven voor 2022 en zal plaats moeten maken voor de talentvolle George Russell. Het is waarschijnlijk niet iets waar Hamilton heel erg blij mee is, hij was immers wel te spreken over Bottas.

Na een aantal tumultueuze jaren met Nico Rosberg als teamgenoot bij Mercedes was de komst van Bottas in 2017 een welkome rust voor Lewis Hamilton. Bottas was nooit een echte tegenstander voor de Brit en de sfeer binnen Mercedes leek dan ook erop vooruit te zijn gegaan.

Communiceren

Hamilton is dan ook dol op Bottas. Ik gesprek met Sky Italia is de Brit vol complimenten: "Wij rijden in een sport waar we twee kampioenschappen proberen te winnen. We proberen allebei de titel bij de coureurs te pakken maar het is ons werk om ook de constructeurstitel te pakken, dus we moeten samenwerken. Voor de eerste keer had ik een teamgenoot met wie ik echt kon communiceren."

Uniek

Dit is een compleet nieuwe beleving voor Hamilton. Hij gaat dan ook door met het geven van complimenten: "Het is nog nooit gebeurd met andere coureurs. Het is iets unieks. En als mens is dat iets wat fantastisch is. Zodra we de baan verlaten gaan we als echte gentlemen met elkaar om. Geen trucjes."