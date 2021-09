Lando Norris richt eigen kartteam op

De meeste Formule 1-coureurs zetten hun eerste stapjes in de autosport in de karts. Het is vaak het beginpunt van de succesvolle carrières van enorm veel grote coureurs. Met enige regelmaat kruipen de Formule 1-coureurs nog in een kart voor de lol of om te trainen.

McLaren-coureur Lando Norris gooit het nu over een iets andere boeg. De jonge Brit heeft namelijk besloten om een eigen kartteam te lanceren. Vanaf 2022 zullen jonge karters hun droom kunnen najagen bij het 'LN Racing Kart' team van Norris. De Brit heeft zelf de karts ontworpen en in het design zijn dan ook de kleuren van zijn helm zichtbaar.

Say hello to the @LNRacingKart! This is a project I've been working on with OTK for the last year and I'm super-proud to say it's now here. pic.twitter.com/9gLXuqJkVX — Lando Norris (@LandoNorris) September 29, 2021

Hij is het team begonnen in samenwerking met zijn oude team OTK Kart Group en hij heeft er zin in. Op zijn Twitter-account jubelt hij: "Karting is waar het allemaal voor mij begon. Ik won mijn eerste wereldkampioenschap met OTK's FA Racing Kart en ik kan niet wachten op de dag dat iemand zijn eerste wereldkampioenschap wint met de LN Racing Kart."