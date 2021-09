Officieel: Qatar vult gat op F1-kalender in en staat vanaf 2023 vast op de kalender

Het gapende gat op de Formule 1-kalender is ingevuld. Door het schrappen van de Australische Grand Prix was er een gaat op de kalender waar nog geen invulling voor was, tot nu. In het weekend van 19 tot 21 november zal de Formule 1 namelijk neerstrijken in Qatar.

In het spraakmakende land zal worden gereden op het Losail International Circuit waar ook de MotoGP zijn rondes rijdt. Het circuit heeft een Grade One licentie en mag dus Formule 1-races organiseren, wat nu voor de allereerste keer gaat gebeuren. Qatar zal in 2023 terugkeren op de kalender aangezien ze een deal voor tien jaar hebben getekend.

BREAKING: F1 will race in Qatar for the first time on 19-21 November



Qatar will also join the F1 calendar in a 10-year deal from 2023

هلا بكم في الدوحة#F1 #QatarGP pic.twitter.com/I2EhTIw7KW — Formula 1 (@F1) September 30, 2021

Door het invullen van de Grand Prix van Qatar is het nu helemaal duidelijk hoe het laatste gedeelte van de Formule 1-kalender er precies uit ziet. Na de nieuwe race in het spraakmakende land volgen er alleen nog de nieuwe Grand Prix van Saoedi-Arabië en de seizoensaflsuiter in Abu Dhabi.