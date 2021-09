Masi maakt zich geen zorgen over Mazepin: "Niet iets onbehoorlijks of zorgwekkends"

Nikita Mazepin heeft in zijn korte Formule 1-loopbaan al voor veel discutabele momenten gezorgd. In Sotsji was het weer raak en duwde hij op een agressieve verdedigende manier bijna Yuki Tsunoda in de muur. Hij ontving een zwart/witte vlag en kwam alweer negatief in het nieuws.

Mazepin heeft dit seizoen al vaker laten zien dat zijn manier van verdedigen een nogal ruwe manier is. Eerder ondervond zijn Haas-teamgenoot Mick Schumacher al dat Mazepin tot over het randje verdedigd. Ook Schumacher werd bijna in de muur geduwd en het begint langzamerhand een soort handelsmerk van de Rus te worden.

Niet babbelen

Race Director Michael Masi vindt het echter geen aanleiding voor een goed gesprek met de Russische Haas-jongen. In gesprek met Motorsport.com gaat hij in op een mogelijk babbeltje: "Nee, dat denk ik niet. We beoordelen incidenten op basis van wat er is gebeurd, niet op basis van rijstijl. Daarbij geldt dat er twintig coureurs zijn en dus ook twintig verschillende rijstijlen."

Geen zorgen

Masi maakt zich dan ook geen enkele zorgen over de rijstijl van Mazepin: "Ik zou niet zeggen dat er iets onbehoorlijks of zorgwekkends aan de hand is. We onderzoeken elk incident. Als het de moeite waard is onderzoeken de stewards het."