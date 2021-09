Tsunoda moet zichzelf "resetten" na dramatische prestaties in Rusland

Het raceweekend in Rusland eindigde voor het team van AlphaTauri ver buiten de punten. Gasly kwam als dertiende over de streep, Tsunoda was de zeventiende auto die over de finish kwam in Sotsji.

Gasly meent dat hij en zijn team de punten niet zouden hebben verdiend in Rusland omdat er door het hele team te veel fouten zijn gemaakt tijdens het raceweekend. Yuki Tsunoda liet de teamleden van het voormalige Minardi uit Faenza ook niet juichen. De Japanner had vanaf de vrijdagse trainingen al moeite met het vinden van snelheid op het circuit in het voormalige Olympische gebied in Rusland.

Tijdens de race rijdt Tsunoda een lange tweede stint op de harde band. Als tegen het einde de regen vervolgens aandient, wisselt het team Tsunoda naar de een setje zachte slicks terwijl anderen inmiddels al zijn gewisseld naar de intermediates. De regen intensiveert echter flink, waardoor de Japanner worstelt en alsnog een paar ronden later opnieuw naar de pitstraat komt om alsnog te wisselen naar de gegroefde banden die het hemelwater wél kunnen afvoeren. Tsunoda startte de race in Sotsji vanaf de twaalfde plaats, maar finisht op de zeventiende plaats.

De Japanse coureur vertelt na afloop dat hij nogal worstelde met de grip in zijn AlphaTauri. "Het is overduidelijk een teleurstellende dag. Ik had het hele weekend al moeite met de balans van de auto en dat was ook tijdens de race een ding. Met name tijdens de eerste ronde was het lastig om de auto op de baan te houden. Ik moet mijzelf resetten na dit weekend en werken aan mijn basissnelheid, zodat ik weer in de punten kan eindigen."