Norris over spin: "Het was een probleempje met de motor"

Het was een curieus moment na de eerste vrije training. Lando Norris spinde bij het inrijden van de pits en reed zijn neus stuk. Het was de vraag hoe hij het voor elkaar kreeg om daar te crashen. Nu heeft het team uitgevonden wat er precies aan de hand was en lucht Norris zijn hart.

Na de trainingen verscheen Norris voor de microfoons van de verzamelde internationale pers: "Het was een probleempje met de motor. Het was niet mijn fout, niet echt een gênante spin maar sowieso niet ideaal en ik beschadigde ook mijn vleugel. Dat is ook iets wat we niet willen aan het einde van de sessie."

Hij kijkt ook nog eventjes terug op de rest van zijn dag in Sotsji: "Ik denk dat de hele dag een beetje omhoog en omlaag ging. We hadden wat moeite in de eerst training maar we hadden wat dingetjes verandert aan de auto voor de tweede training en dat zorgde zeker voor verbetering. Dus we vertrekken met een positief gevoel naar morgen en zondag."