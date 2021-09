Marko over Verstappen: "Kwalificatie niet relevant, focus op race set-up"

De vrije trainingen in Sotsji waren niet de beste vrije trainingen uit de loopbaan van Max Verstappen. De Nederlander klaagde over de boordradio over een vermeend snelheidstekort tijdens de tweede training. Ook werd hij 'slechts' zesde in de tweede training.

Gelijk na de tweede vrije training verscheen Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko voor de camera's van het Oostenrijkse ORF. Hij besprak daar het geklaag van zijn Nederlandse pupil: "We moeten er nog aan werken. We hebben allebei de auto's verschillend afgesteld maar bij allebei was het effect niet optimaal. Maar de kwalificatie is niet relevant voor ons, het gaat ons om de race set-up."

Verstappen zal immers achteraan starten bij de race in Sotsji. De Nederlander had sowieso al een straf open staan na zijn crash met Hamilton in Monza en zijn team heeft besloten om de Nederlander een nieuwe motor te geven. En aangezien hij dan over zijn maximum aantal gebruikte motoren gaat moet hij daar ook een straf voor incasseren.