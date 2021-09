Alonso is realistisch: "zesde/zevende plek maximaal haalbare"

Fernando Alonso beleefd een redelijk succesvol comeback-seizoen. De Spanjaard staat tiende in de stand om het wereldkampioenschap, één plekje voor zijn teamgenootje Esteban Ocon. Toch ziet Alonso zichzelf niet zo één, twee, drie op het podium staan dit weekend.

Het is al eventjes geleden dat de wereld de Spaanse tweevoudig wereldkampioen op het podium zag. In 2014 mocht men daar voor het laatst van genieten toen hij in Hongarije daar tweede werd. Jammer genoeg denkt Alonso zelf dat een herhaling daarvan er dit weekend niet in zit.

In gesprek met Autosport.com gaat hij hierop in: "Ik denk dat we het vijfde of zesde team zijn. Dus voor een podiumplek hebben we een hele chaotische race nodig. Als dat niet het geval is, is de zesde/zevende plek het maximaal bereikbare." Ook in de vorige wedstrijden dit jaar was hij regelmatig te vinden op die posities.

Gelukkig weet de Spaanse Alpine-piloot wat er nodig is om die resultaten te behalen. "Een goede vrijdag is belangrijk aangezien het de enige droge rondjes van het weekend kunnen zijn. Je weet het nooit maar we hebben hier tenminste meer vertrouwen dan dat we in Monza hadden." Daar finishte de ervaren Spanjaard als achtste.