Opvallende verandering weekend Grand Prix Monaco

De Grand Prix van Monaco is al sinds jaar en dag een bijzondere parel op de Formule 1-kalender. De historische race in het prinsdom verschilt enorm met de andere races op de kalender. Maar toch gaat er nu iets veranderen: de structuur van het weekend wordt hetzelfde als bij andere races.

Waar een normaal weekend bestaat uit trainen op vrijdag, kwalificatie op zaterdag en racen op zondag zag dit er in Monaco ietsje anders uit. Hier werd er op donderdag getraind, was vrijdag een rustdag en werd de rest van het weekend op de normale manier ingevuld.

Hemelvaart

Deze bijzondere traditie stamde uit 1929, toen de Grand Prix van Monaco voor de eerste keer werd verreden. Toendertijd was het namelijk Hemelvaartsdag op vrijdag en dus geen actie op de baan. Later werd de vrijdag een dag om het verkeer in het prinsdom een beetje te laten doorstromen en bedrijven de kans te geven om zich voor te bereiden op een chaotisch weekend.

Domenicali

Nu lijkt er een eind te komen aan de traditie van bijna een eeuw oud. Formule 1-CEO Stefano Domenicali laat dit weten in gesprek met CNN. De Italiaan zegt: "Monaco zal drie dagen worden, direct. Dus het wordt vrijdag, zaterdag en zondag in plaats van donderdag, zaterdag en zondag. Dat is de verandering die we volgend jaar gaan invoeren." De Monegaskische Grand Prix zou dan direct in de week naar de Spaanse Grand Prix op de kalender staan.