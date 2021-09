Albon weet niets van Mercedes-afspraken: "Eerlijk gezegd geen idee"

Toto Wolff moest even een meloen doorslikken tot bekend werd dat Alexander Albon in 2022 voor Williams zal gaan rijden. Albon is immers een Red Bull-coureur en Williams rijdt met motoren van Wolffs team Mercedes. Gelukkig voor Wolff zijn er afspraken gemaakt over wat Albon mag weten over de Mercedes-spullen.

Het blijft in het duister tasten over de inhoud van de gemaakte afspraken. Ook Alexander Albon zelf heeft geen enkel idee. De Thaise-Brit gaat in gesprek met Motorsport.com in op de inhoud van de afspraken: "Ik heb geen idee om eerlijk te zijn. Er is nog niet over gesproken. De zaken lopen nog dus we zullen zien wat ze precies inhouden."

Albon blijft nog wel onder contract staan bij Red Bull. Een terugkeer naar het topteam is dan ook nooit helemaal uitgesloten: "Het zou niet gek zijn om er niet vanuit te gaan dat het een team is waar ik ooit weer terugkeer. Op dit moment ben ik eigenlijk niet zo bezig met de lange termijn. Mijn voornaamste prioriteit ligt momenteel op het winnen van de titel dit jaar (Albon rijdt in de DTM red.)."

Toto Wolff hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat er volgend jaar op de Williams zowel het Mercedes-logo als Red Bull stickers zichtbaar zijn. Albon zal wel een Red Bull-logootje op zijn shirt hebben maar dat is het wel ongeveer: "Ook dat loopt nog. Misschien zal mijn helm nog steeds in de Red Bull kleuren zijn maar dat is het wel zo'n beetje."