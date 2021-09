Werkzaamheden Abu Dhabi moeten zorgen voor meer inhaalacties

De Grand Prix van Abu Dhabi is inmiddels uitgegroeid tot een vast bewoner van de Formule 1-kalender. Er is echter één groot nadeel aan het Yas Marina Circuit, inhalen was er heel erg lastig. De organisatie heeft die kritiek ten harte genomen en is aan het verbouwen geslagen.

De werkzaamheden zijn momenteel op de helft. Het doel van de organisatie in het VAE is het verbeteren van de inhaalmogelijkheden. Hiervoor passen ze meerdere delen van het circuit aan. De chicane in bocht vijf en zes zal verdwijnen en ook de hairpin zal aangepakt worden.

