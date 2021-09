Norris superblij: "We hebben eindelijk een één twee!"

De een zijn dood is de ander zijn brood. Vandaag kwam dit spreekwoord volledig tot zijn recht op Monza. McLaren pakte een 1-2 en nummer twee Lando Norris was minstens net zo blij als winnaar Ricciardo.

Na de race stond de getalenteerde Brit enthousiast voor de microfoon van David Coulthard: "We hebben een fantastisch weekend achter de rug. We hebben hierna toegewerkt. We hebben eindelijk een 1-2, ik ben zo blij!"

Norris vergat ook het team en de fans niet. Op Hamilton-achtige wijze bedankte hij iedereen die aanwezig was: "Enorm bedankt iedereen! Het team een ook de fans!" Het feestje zal ongetwijfeld lang duren.