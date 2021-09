Bottas blij na sprintkwalificatie: "Dit voelt goed!"

Valtteri Bottas was vanmiddag de snelste in een interessante sprintkwalificatie. Toch zal de Fin morgen niet vanaf de eerste plek starten aangezien hij een nieuwe motor krijgt en daardoor vanaf achteraan zal starten.

Desalniettemin was de Finse Mercedes-coureur toch blij na afloop. Nadat hij zijn sprint-medaille om kreeg gehangen verscheen hij voor de microfoon: "Dit voelt goed, voelt alsof het al even geleden is! Ik start morgen achteraan maar de snelheid is aanwezig. Maar ik heb mij vandaag kostelijk vermaakt, een goeie strakke race en we hadden de snelheid."

De hoofdrace zal veel moeilijker worden van de Fin. Hij zal door de motorwissel achteraan starten. Hij is zich bewust van wat hem morgen te wachten staat: "Het zal niet makkelijk worden met een treintje van auto's met DRS, laten we eens gaan kijken of we iets kunnen doen."