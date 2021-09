Jackie Stewart: "Tijd dat er nieuwe wereldkampioen wordt gekroond"

F1-legende Sir Jackie Stewart zei bij ZiggoSport dat het tijd is dat er een nieuwe wereldkampioen wordt gekroond.

Stewart zelf werd drie keer wereldkampioen Formule 1. "Het is altijd leuk om een ​​jonge uitdager te zien die de koploper kan aanvallen. Lewis Hamilton was te lang de leider. Zijn team is al zo lang dominant dat we dit al heel lang niet meer hebben meegemaakt. Max Verstappen heeft de sport weer op de kaart gezet. Het is zo belangrijk dat er iemand in de Formule 1 is die voor de actie en de spanning zorgt."

Stewart denkt dat Max Verstappen de middelen heeft om dit jaar als snelste uit de bus te komen. De 82-jarige racelegende uit Schotland zegt in de uitzending van ZiggoSport verder: "De Honda-motor is nu goed genoeg voor Verstappen om het gevecht met hen aan te gaan. Hij heeft ook meer honger dan Hamilton."