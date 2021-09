Officieel: Alexander Albon keert terug in F1 bij Williams

Alexander Albon keert officieel terug in de Formule 1. De Thaise-Brit tekent bij Williams en verlaat hiermee Red Bull, waarvoor hij jaren heeft gewerkt. Hij krijgt Nicholas Latifi als teamgenoot.

De coureur zal weer met nummer 23 rijden. De Thai debuteerde in 2019 voor Toro Rosso in de Formule 1 om halverwege het seizoen al over te stappen naar Red Bull. In 2020 was hij daar het gehele seizoen de teamgenoot van Max Verstappen. Er was veel kritiek op zijn prestaties en aan het einde van het seizoen werd bekend dat hij niet terugkeerde in de Red Bull. Hij werd vervangen door Sergio Perez en werd zelf reservecoureur.

Hij werd dit jaar door Red Bull in de DTM gestald waar hij in een Ferrari in Red Bull-kleuren zijn wedstrijden rijdt. Hij komt in de plaats van George Russell die volgend jaar vertrekt naar Mercedes. Russell volgt daar Valtteri Bottas op die op zijn beurt naar Alfa Romeo is vertrokken.