'Nyck de Vries heeft vanochtend F1-contract ondertekend'

Het lijkt er sterk op dat er in 2022 twee Nederlanders op de grid staan. Naast Max Verstappen zal volgend jaar Nyck de Vries zijn F1-debuut maken, en daarmee krijgt Nederland twee coureurs in de koningsklasse van de autosport. Een unicum is dat niet, aangezien in het verleden al vaker meerdere landgenoten tegelijk in de F1 actief waren, zoals Christijan Albers en Robert Doornbos bij Minardi - ook wel 'Double Dutch' genoemd.

De Vries tekende vanochtend zijn contract, zo kan GPToday.net exclusief melden. Bronnen melden aan onze redactie: "Nyck rijdt volgend jaar in de F1 en zal zijn debuut maken. Het is rond en de ochtend na de Nederlandse Grand Prix getekend."

Bottas teamgenoot

Het team waarvoor De Vries zal gaan rijden is naar alle waarschijnlijkheid Alfa Romeo, dat eerder vandaag de komst van Valtteri Bottas voor 2022 aan heeft gekondigd. Dat betekent dat Bottas en De Vries teamgenoten worden, iets dat ze dit jaar ook al waren bij Mercedes, al was de Vries test- en reservecoureur.

De Vries werd dit jaar wereldkampioen in de Formule E bij het team van Mercedes. Bij dat team was hij dan ook reservecoureur bij het Formule 1-team. In Abu Dhabi mocht hij eind vorig jaar een test afwerken in de kampioensauto van Lewis Hamilton.