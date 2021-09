Fred Vasseur: "Het is een genoegen om Valtteri te verwelkomen"

De kogel is door de kerk: Valtteri Bottas vervolgt zijn carrière vanaf volgend seizoen bij Alfa Romeo. De Zwitserse renstal is in zijn nopjes met de komst van de ervaren Fin.

Teambaas Frédéric Vasseur is heel blij met de komst van de Fin. De Fransman wordt geciteerd door de officiële Formule 1-site: "Het is een genoegen om Valtteri te verwelkomen bij ons team en we kijken uit naar onze samenwerking. Met hem brengen we een sterke teamplayer naar Hinwil, hij heeft ervaring op scherpst van de snede."

Bottas vertrekt bij Mercedes waar hij sinds 2017 voor reed. Vasseur weet dat Bottas deze ervaringen met zich mee draagt: "Valtteri is een belangrijke pion geweest in een team dat de geschiedenisboekjes heeft herschreven en hij heeft vier constructeurs titels gewonnen. Hij is de perfecte coureur om Alfa Romeo verder voorwaarts op de grid te brengen."