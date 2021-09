Koning Willem-Alexander ziet Max Verstappen naar pole rijden op Nederlandse bodem op Zandvoort

Koning Willem-Alexander zag zaterdag net als de 70.000 aanwezige toeschouwers hoe Max Verstappen pole position pakte op het vernieuwde circuit van Zandvoort. De koning was aanwezig bij de kwalificatie en ging op de foto met FIA-president Jean Todt.

With HM King Willem-Alexander of the Netherlands @koninklijkhuis, HSH Prince Bernhard of Orange-Nassau van Vollenhoven, promoter of the #F1 #DutchGP 🇳🇱 and @F1 CEO Stefano Domenicali in Zandvoort pic.twitter.com/k60zoYVtJU