Yuki Tsunoda nog niet zeker van zijn stoeltje bij AlphaTauri in 2022

Franz Tost kan Yuki Tsunoda geruststellen en zegt dat de Japanse rookie waarschijnlijk niet wordt vervangen bij AlphaTauri in 2022. Tsunoda gaf dit weekend op Zandvoort toe dat zijn kansen 50/50 zijn om ook in 2022 bij het team van AlphaTauri te rijden.



Tsunoda: "Het ging echt op en neer en ik ben nog te weinig constant dit seizoen. Ik denk dat ik meer consistentie moet hebben."



De geruchtenmolen draait volop, zo zou Alexander Albon volgend jaar Pierre Gasly's teamgenoot kunnen zijn bij AlphaTauri. Red Bull-teambaas Christian Horner zegt dat Albon vooral kans maakt om bij Williams of Alfa Romeo te rijden in het komende seizoen.



Franz Tost, teambaas van AlphaTauri zegt nu: "Ik zie geen alternatief voor Yuki. De moderne Formule 1 is ongelooflijk ingewikkeld, dus ik zeg altijd dat een nieuwe coureur drie jaar nodig heeft. Na die periode moet alles een tweede natuur zijn geworden voor een coureur en alleen dan zal zijn ware potentieel blijken."



Mogelijk wordt er op Monza meer duidelijk over de samenstelling van het rijdersduo bij AlphaTauri. De jonge Red Bull-junioren Juri Vips, Liam Lawson en Jehan Daruvala zouden geen kans maken om Tsunoda te vervangen.