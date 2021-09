Bottas: "Baan met fijne flow"

Waar Lewis Hamilton allesbehalve een probleemloze vrijdag had ging het veel beter aan de andere kant van de garage. Valtteri Bottas beleefde een goede vrijdag en ging had het uitermate naar zijn zin.

In gesprek met Sky Sports kijkt de Fin terug op de vrijdag: "Ik hoop dat het leuk is om naar te kijken want het is heel leuk in de auto. Ik heb er echt van genoten!" Bottas heeft in het verleden al veel successen gekend op de Noord-Hollandse baan en ging vandaag dus ook weer goed.

En hij is dan ook een vrolijke man: "Het is een baan met een fijne flow. We zagen dat er kleine verschillen waren tussen de teams. Dus het zal close zijn. We moeten de auto nog steeds uitproberen met weinig benzine en we focuste ons vooral op de long runs."