Ook prins Bernhard sr. belangrijk geweest voor Zandvoort

Het valt niet te ontkennen dat prins Bernhard jr. een grote bijdrage heeft geleverd aan de comeback van Zandvoort op de Formule 1-kalender. Maar nu blijkt dat ook prins Bernhard sr. een grote vinger in de pap had bij de bouw van het circuit.

Sporthistoricus Jurryt van de Vooren schrijft in Trouw dat Bernhard in 1948 een bouwstop op het circuit voorkwam. Door de bouwstop was er een risico dat de opening van het circuit in gevaar kwam. Gelukkig was daar de prins die via zijn Prins Bernhard Stichting de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën onder druk zette.

De bouwstop was een gevolg van een ruzie tussen de gemeente Zandvoort en het Rijk. Voor de aanleg van het circuit werd puin van gesloopte gebouwen gebruikt. Dit betekende dat er veel bakstenen verdwenen in het nieuwe circuit. Dit was tegen het zere been van het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Het was namelijk zo dat bakstenen in die tijd nogal schaars waren. Het ministerie vond dat de stenen naar nieuwe woningen moesten gaan maar in Zandvoort wilde men ze gebruiken voor het circuit. De hoge heren van Nederland waren zo boos dat ze bouw van de toegangswegen lieten stilleggen.

Maar gelukkig voor Zandvoort was daar autogek Bernhard. De stichting van de prins wees in een brief op het landsbelang van het circuit. Hierop verdween het verbod. Bernhard had in de jaren na de oorlog een onaantastbare status en kreeg dit soort dingen dus voor elkaar. De gemeente Zandvoort was de prins heel erg dankbaar en gaf 20.000 gulden belastingvrij aan de stichting.