Nikita Mazepin reed ooit F3 op Zandvoort: "Gek circuit, maar ben er dol op"

Haas F1-coureur Nikita Mazepin vindt het vernieuwde circuit van Zandvoort maar een "gek" circuit, toch is hij er "dol" op.

Dat vertelt de Russische coureur in zijn vooruitblik op de F1 Heineken Dutch Grand Prix aan de Hollandse kust.

Uniek

"Het is een gek circuit, maar ik ben er dol op. Heel erg bijzonder. Je vindt nergens in de wereld zo'n baan. Ik reed er een paar jaar geleden een Formule 3-race. Het was en is bijna onmogelijk om hier fatsoenlijk in te halen", herinnert Mazepin zich nog van destijds.

"Ik weet dat het circuit flink onder handen is genomen en ben benieuwd of de huidige Formule 1-auto's hier tot hun recht komen. Het zal vooral heel snel gaan. Voor Max Verstappen is het natuurlijk het mooist. Er gaat niets boven een thuisrace. Dat geeft extra motivatie, maar ook extra druk."

Het is zaak dat Mazepin goed weet waar zijn spiegels zitten als hij op een ronde achterstand wordt gereden door de raceleider, het circuit van Zandvoort is op sommige plekken relatief smal.