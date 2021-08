De Formule 1-teams arriveren in Zandvoort

Het is nog maar een paar nachtjes slapen en dan barst het Formule 1 spektakel in Nederland - na een afwezigheid van 32 jaar - weer los. En nu de teams langzamerhand Nederland in trekken begint het bij veel mensen te kriebelen.

Al vroeg arriveren de teams. Nederlanders komen op de snelweg al de trucks van de Formule 1-teams tegen.

Aangekomen op het circuit parkeren de vrachtwagens op het rechte stuk en verschijnen er al snel volle pitboxen.

De aanwezigheid van de Formule 1 trekt veel bekijks en geen enkel team ontkomt aan een foto van hun vrachtwagen.

De teams zelf lopen al een beetje warm voor hun bezoek aan Zandvoort. Alpine doet bijvoorbeeld een duit in het zakje.

Bringing our #DutchGP poster to life... Two views to choose from for your wallpapers, which one did you prefer? pic.twitter.com/Me6heg8iSv