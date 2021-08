Norris dacht nog voor de punten te kunnen vechten

Het waterballet dat luisterde naar de naam Grand Prix van België was een zware teleurstelling. Ook voor de coureurs was het een fikse zeperd. Lando Norris moest na zijn crash op zaterdag vanuit het achterveld komen en werd als 14e geklasseerd.

Na afloop van de 'race' sprak de Britse McLaren-coureur met de officiële site van de Formule 1 over zijn middag: "Ik had heel graag geracet vooral in de regen want we waren zo snel. We hadden nog steeds een goede kans om punten te scoren en zelfs te strijden voor de topposities. Maar het was jammer voor mij en iedereen die kwam kijken. Ze hebben niet veel gezien."

Ook Norris zelf kon niet veel zien. Veel coureurs hadden door de spray moeite met het zicht. Norris legt het nog eens uit: "Als er een auto achterstevoren zou staan op het rechte stuk zou je die niet zien tot dat je vijf meter van hem af bent. Je kan niet eens de knipperende lichten enzo zien." De Brit wilde echt racen maar het was te gevaarlijk: "Ik wilde echt naar buiten en lol hebben. Ik wilde inhalen en een goede show laten zien. Maar we weten wanneer het te gevaarlijk is." Dit weekend waren er al enkele zware ongevallen en het was overduidelijk dat niemand zat te wachten op nog meer kiezelharde crashes.