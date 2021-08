Op verregende F1-fans ná is Sergio Perez grootste verliezer op Spa-Francorchamps

Sergio Perez is - op de verregende racefans na -de grootste verliezer op Spa-Francorchamps. De Mexicaanse Red Bull-rijder verloor de controle tijdens zijn ronde onderweg naar de startgrid.

De Mexicaan zou vanaf de zevende positie zes WK-punten hebben verdiend tijdens een 'normale' race als hij zou finishen op dezelfde positie. Als hij echter de startgrid zou hebben weten te bereiken zonder schade te rijden, dan had Perez drie WK-punten bij kunnen schrijven vandaag in België. De raceleiding besloot de race na een aantal ronden achter de safetycar te hebben gereden af te blazen en de top-tien te belonen met de helft van de punten die men zou verdienen bij een 'volwaardige' Grand Prix.

Dat gebeurde niet nadat Perez in Les Combes van de baan vloog, tijdens zijn ritje naar de startgrid. De auto verdween in de bandenstapels en liep forse schade op aan de voorkant. De bolide leek af te stevenen op een DNS, Did Not Start toen hij werd weggetakeld en afgevoerd richting het team.

Toch kreeg Perez nog een kans nadat de wedstrijdleiding herhaaldelijk de start uitstelde. Nadat bleek dat de race nog wel even uitgesteld zou worden vanwege onveranderd weer, vroeg Red Bull toestemming om de auto van Perez alsnog te laten deelnemen door vanuit de pitstraat te starten. Michael Masi - racedirecteur - gaf het team daarvoor toestemming, waarna de bolide op tijd klaar was voor een eventuele herstart.

Perez werd uiteindelijk als twintigste geklasseerd. Vóór hem in de pitstraat startten ook Lance Strolle en Kimi Raikkonen. Zij moesten ook vanuit de pitstraat aansluiten omdat zij hun achtervleugels lieten aanpassen aan de regenachtige omstandigheden. Omdat zij daarmee de Parc Fermé-reglementen schonden, moesten ook zij vanuit de pitstraat starten.

Perez weet na afloop dat hij de auto beter op het grijze deel van de baan had kunnen houden tijdens zijn ritje richting de startopstelling, die hij dus niet wist te bereiken.

Perez: "Ik maakte een fout. De omstandigheden waren ongelofelijk zwaar. Ik raakte de kerbstone en raakte de controle kwijt en ik maakte een fout die zo kostbaar blijkt. De mannen hebben een ongelofelijke klus geklaard en de gehele voorkant van de auto vervangen. We hebben ook de achtervleugel aangepast en we waren er helemaal klaar voor. Er is minimale schade voor het team."