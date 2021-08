Max Verstappen wint F1 GP België zonder ook maar één ronde te racen: "De echte winnaars staan op tribune"

Max Verstappen is officieel de winnaar van de Belgische Grand Prix, nadat hij er geen enkele ronde voor hoefde te racen. De race werd uren uitgesteld vanwege hevige regenval. Ruim drie uur en een kwartier wachten, kregen de fans die nog aanwezig waren een aantal keren een optocht achter de safetycar gezien.

Omdat de weersituatie niet verbeterde, werd de race weer stilgelegd en later afgesteld.

Max Verstappen heeft weinig woorden na afloop: "Het is een overwinning, maar dit is niet hoe je wilt winnen. De grootste winnaars zijn de fans die in de regen staan."

Verstappen zegt wel uit te kijken naar de Grand Prix op Zandvoort. "Wij moeten ons best blijven doen om sneller te worden. Ik heb vertrouwen dat wij een goede auto zullen hebben en het beste eruit kunnen halen."



De drie ronden durende 'race' werd nooit een echte race, toch krijgt de top-tien de helft van het aantal punten dat bij een volwaardige Grand Prix wordt toegekend.

Verstappen was sneller dan George Russell en Lewis Hamilton tijdens de kwalificatie op zaterdag. Feitelijk won hij daar de Grand Prix van België van 2021. De deceptie bij de fans langs het circuit zal enorm zijn, nadat zij uren in de kou en in de regen hebben gewacht.

Max Verstappen hoeft dus weinig te doen voor zijn 12,5 punt die hij kreeg. Eerder was de pech voor Red Bul Racing en Verstappen enorm; in Bakoe plofte vlak voor de finish een band, in Silverstone werd hij uit de race getikt met een zware crash tot gevolg. Ook in Hongarije werd Verstappen door toedoen van een fout van een andere coureur kansloos voor de overwinning. Hij werd in de eerste bocht aangereden na een remfout van Valtteri Bottas.

