Lando Norris mag van start gaan

Er is goed nieuws voor McLaren en Lando Norris. De Brit crashte kiezelhard bovenaan de Raidillon. Zijn crash legde de kwalificatie voor lange tijd stil.

Norris is voor medische checks naar het ziekenhuis gegaan en daar bleek dat hij ongedeerd is gebleven. Dit betekent dat de huidig nummer 3 van het kampioenschap morgen 'gewoon' aan de start zal staan.

UPDATE: Following precautionary checks after an accident during qualifying at the Belgian Grand Prix, Lando Norris has been cleared to compete in the 2021 Belgian Grand Prix by the trackside doctor and FIA medical delegate.