Steiner wil dat zijn coureurs zich focussen op niks anders dan racen

Haas nam een grote gok door voor dit seizoen twee rookies aan te stellen. Vooralsnog wil het nog niet geheel vlotten voor zijn jonkies Mick Schumacher en Nikita Mazepin. Teambaas Günther Steiner is er inmiddels wel achter gekomen wat de oorzaak hiervan is.

De zomerstop van de Formule 1 zit er bijna op en Haas heeft tot nu toe welgeteld nul punten gescoord. Het komt mede door de lastig te besturen auto maar ook door de coureurs met weinig ervaring. Beide coureurs komen uit de Formule 2 en Steiner legt in gesprek met Motorsport.com uit wat hij daarvan heeft gemerkt: "Ik wist dat ze goed voorbereid uit de Formule 2 kwamen maar ik realiseerde mij pas later hoe groot de stap van de Formule 2 naar de Formule 1 eigenlijk is."

Steiner ziet duidelijke verschillen tussen de coureurs die uit de opstapklasse komen en die al wat langer in de koningsklasse rijden. Hij kijkt dan ook naar eerdere ex-Formule 2 coureurs: "Als je terugkijkt naar die vanuit de Formule 2 kwamen zie je dat het bij allemaal een beetje tijd kostte om te wennen. Het gaat niet alleen om het rijden, het gaat om de hele omgeving."

Hij merkt dat de coureurs wat anders binnen komen als ze vers uit de Formule 2 komen: "Ze denken allemaal, owh ik moet dit zelf eventjes doen. Ja in de Formule 2 ja, daar was je niet omringd door 10 mensen die alles voor je doen." Daarom heeft de bekende teambaas dan ook een duidelijk advies voor zijn snelle jongens: "Nee, iemand anders denkt daar wel aan. Jij moet alleen denken over het besturen van een race-auto en je moet met je engineers kijken hoe je het beste uit je auto krijgt. Iemand anders kijkt naar de andere dingen." Oftewel, Steiner wil dat zijn coureurs zich focussen op racen.