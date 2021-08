Nederlandse Grand Prix voor elke Nederlander gratis te zien

Over iets meer dan een week is het eindelijk zo ver: de Grand Prix van Nederland. Als alles goed loopt zullen er volgende week vrijdag weer Formule 1-motoren brullen in Zandvoort bij de vrije trainingen. En voor de niet Ziggo-klanten is er nu goed nieuws.

Ziggo Sport heeft dit jaar voor het laatst de uitzendrechten in handen van de Formule 1. Het is inmiddels al lang en breed bekend dat de koningsklasse aankomend seizoen te zien is bij de nieuwe streamingsdienst ViaPlay. Maar Ziggo Sport pakt bij deze laatste Nederlandse GP op hun kanaal meteen groots uit: elke Nederlander kan de race zien, ook als je geen Ziggo of Ziggo Sport Totaal abonnement hebt.

Dit betekent dat iedere Nederlander kan genieten van de avonturen van Max en Lewis in de Nederlandse duinen. Niet alleen de race is te zien voor iedereen, Ziggo gooit van 2 september tot 7 september namelijk alle 6 kanalen open voor iedereen. Dat betekent dat er ook gekeken kan worden naar bijvoorbeeld interlandvoetbal, NASCAR en de DTM.

Ziggo Sport zal tijdens de Grand Prix op Zandvoort ook met enkele speciale programma's komen en het Formule 1 café zal op een speciale locatie worden gemaakt. Natuurlijk is er ook nog altijd de mogelijkheid om de race te volgen via bijvoorbeeld F1 TV.