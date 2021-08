Timo Glock: "Ik snap journalisten nu veel beter"

Timo Glock denkt erover om als FIA- steward paraat te staan in de toekomst. Tegelijkertijd geeft hij toe dat hij "opgelucht" is dat vaak moeilijke besluiten aan anderen zijn om te maken.

"Ik snap journalisten nu veel beter, want zij krijgen vaak zo weinig informatie van de teams over wat er nu eigenlijk gaande is. Als Tv-medewerker die naar de teams komt en vragen beantwoordt wil zien, voel ik mij soms zelfs niet meer welkom, zelfs als voormalig F1-coureur."

Glock zegt dat zijn tijd in de DTM hem duidelijk maakte hoe uniek de Formule 1 is. "In DTM is er heel sterk het gevoel dat wij allemaal bij elkaar horen. Je hoeft daar niet over elke zin na te denken die je tegen een journalist vertelt", aldus de Tv-analist.