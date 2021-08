Jock Clear: "Villeneuve wordt onderschat"

Jock Clear maakt duidelijk dat mensen Jack Villeneuve naar zijn smaak onderschatten als coureur. Villeneuve won in 1997 het kampioenschap met Williams, daarna zat hij vooral in mindere bolides.

Jock Clear was race-ingenieur van Villeneuve en hij vertelt in de podcast F1's Beyond The Grid dat hij denkt dat de Canadese coureur wordt onderschat. Jock Clear maakt helder: "Ik wil Jacques niet op een vleierige manier hem teveel verdedigen, maar ik denk dat mensen onderschatten wat hij als coureur heeft bereikt. Er zijn nog steeds veel mensen die zeggen: 'Ja, maar hij was niet echt een waardige wereldkampioen', maar dat was hij wel. Hij heeft ook de IndyCar gewonnen en de Indy500 en daarnaast veel teamgenoten vernederd die in een snellere auto zaten. Hij had kansen om naar sterke teams als Benetton of McLaren te gaan, maar die heeft hij niet benut. Mensen zullen zeggen dat hij zijn loopbaan heeft vergooid door naar BAR te gaan, maar dat team is wel de voorloper van het team dat nu al jaren de Formule 1 domineert. Hij kan rustig slapen omdat hij weet dat hij dat team heeft opgebouwd en dat team wint nu alle prijzen.

Volgens Clear toonde Villeneuve weinig zenuwen toen hij de Canadees voor de beslissende wedstrijd sprak. "Ik weet nog dat ik opstond en zei: 'laten we de wereldtitel pakken. Jacques zei exact hetzelfde, hij toonde geen enkele zenuwen en was goed voorbereid op die dag. Mijn enige vrees was dat hij complottheorieën zou gaan verzinnen. Tijdens het seizoen had hij die gedachten en ik denk dat die puur voortkwamen uit frustratie. Er waren dat jaar ook een paar hele slechte races bij. Hij had zo veel zelfvertrouwen. Voor een coureur is dat goed, maar hij kon daardoor ook hele rare ideeën in zijn hoofd krijgen als het even niet goed ging. Ik zei dan wel eens: 'misschien heb je een belabberde race gereden, heb je daar al over nagedacht?'"