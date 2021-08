Horner kruipt onder de huid bij Toto Wolff: "Heb mij geërgerd in Bakoe"

Toto Wolff beweert dat hij niet zo snel met de vuist op tafel slaat van ergernis. Toch bekent hij dat hij zich in Bakoe ergerde. Zijn topcoureur maakte daar een grote fout, die later door Wolff werd verdedigd als een ongemakkelijk 'vingerprobleem'.

Dat zal natuurlijk niets te maken hebben gehad met de gemoedstoestand van de Weense Wolf tijdens dat weekend. Toto Wolff zegt dat hij zich daar ergerde omdat de Mercedes-teambaas al een tijdje bekvechtend over straat rolde met Christian Horner en dr. Helmut Marko van Red Bull Racing.

Wolff geeft aan dat hij het gezanik over en weer over vleugels, pitstop-uitrustingen en dergelijke zaken inmiddels wel zat begon te worden. Hij raakte tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan over de kook, geeft de grote man van Mercedes achteraf toe.

"In Bakoe raakte ik geïrriteerd, dat overkomt mij doorgaans niet zo snel", houdt Wolff vol in gesprek met Express.

"Als ik daar nu op terugblik, dan weet ik dat ik mij beter kan richten op het team en op mijzelf, in plaats mij te laten meeslepen in ruis."

Het team was de zeperd van Monaco nog maar amper te boven, en de opmerkingen van Christian Horner aan het adres van Wolff deden hem geen goed. Wolff liet zich ontvallen dat hij de teambaas van Max Verstappen maar een blaaskaak vond. Wolff geeft niet toe daarvan spijt te hebben, maar zegt dat hij dergelijk gescheld voortaan achterwege wil laten.