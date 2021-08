Alonso ervaart kritiek als een zegening

Fernando Alonso keerde dit jaar terug in de Formule 1 na enkele jaren in alles wat los en vast zit te hebben geracet. De Spanjaard deed bijvoorbeeld mee aan de Dakar Rally en weer eens de Indy 500. Zijn comeback in de koningsklasse verliep echter wat stroever.

Het is niet zo dat de Spanjaard in een hoekje is gaan mokken. Waar hij in zijn tweede McLaren periode zijn ongenoegen liet horen op de radio is dat nu wel anders. In gesprek met SoyMotor.com vertelt de Spanjaard over de moeilijke seizoensstart: "Ik wist dat het een aanpassingsproces ging worden. Ik dacht dat het wel wat sneller zou gaan, de Formule 1 is veel natuurlijker voor mij vergeleken met het WEC, Dakar of Indianapolis en ik dacht dat het 100 procent sneller zou gaan." Achteraf gezien kunnen we stellen dat de Spanjaard zich daarop had verkeken.

In het begin van het seizoen waren de resultaten teleurstellend te noemen. Wie denkt dat Alonso dat zelf ontkent komt bedrogen uit: "Neem Monaco bijvoorbeeld: Ik hoopte dat het een top circuit voor mij zou zijn maar ik lag er in Q1 al uit. Dit was een teleurstelling voor mij. En ik wist dat het een kwestie van tijd was."

De tweevoudig wereldkampioen kreeg daarna enkele kritische reacties op zijn dak. En ook hierdoor kroop hij niet in een hoekje, allesbehalve zelfs. "De kritische woorden en de reacties die kwamen. Het is niet dat ik ze leuk vond maar ik ervaarde ze wel als een zegening." Het is een opvallende uitspraak maar hij heeft er wel zo zijn verklaringen voor: "Het was een zegening omdat ik wist dat nog maar eventjes zou duren voordat men het zou gaan waarderen als ik zou finishen op plek 10."

Inmiddels gaat de resultaten van de Spanjaard langzamerhand de goede kant op. Het absolute hoogtepunt was zijn prachtige gevecht met Lewis Hamilton in Hongarije. Mede door Alonso's verdedigend werk won zijn teamgenoot Esteban Ocon de wedstrijd.