Alexander Albon neust rond in de wereld van Indycars

Alexander Albon is een realist, maar zijn F1-droom wil hij niet zomaar laten gaan. De gewezen - maar onlangs toch weer geprezen - voormalig teamgenoot van Max Verstappen bekijkt zijn opties voor de nabije toekomt in de racerij.

Het liefst zou Albon nog een kans krijgen in F1. Hij weet ook dat de wereld groter is dan F1 alleen. Daarom snuffelde de Thaise coureur afgelopen weekend wat rond achter de schermen bij de IndyCar-series. Albon rook iets van het zoveelste leven van Romain Grosjean. Met de overstap naar de Amerikaanse tegenhanger van de F1 opende de Fransman een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan.

Alexander Albon: "Mijn doel is om in de Formule 1 te rijden, maar dat is nooit voor honderd procent zeker. Dan moet je een plan B en C hebben om te zien wat er nog meer is. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in IndyCar", stelt de jonge Thaise coureur, die volgens Helmut Marko nog altijd van het grootste belang is in de simulator van Red Bull Racing. Ook Christian Horner prees Albon laatst nog om zijn ontwikkelingswerk voor het team van Max Verstappen en Sergio Perez.

Romain Grosjean's geluk lijkt eindeloos

Albon was bij het team van Romain Grosjean te gast bij Dale Coyne Racing. Albon: "Ik wilde zien hoe Romain erover denkt. Is hij gelukkig? Natuurlijk is hij gelukkig. Hij heeft altijd een glimlach op zijn gezicht. Ik vraag me dan af hoe de overstap voor hem is gaan en hoe dat voor hem in het begin aanvoelde. Hij lijkt zich erg comfortabel te voelen hier."

Albon wordt bij Red Bull Racing dus nog altijd gewaardeerd om zijn inbreng voor de ontwikkeling van de auto, en bij Red Bull Racing vond men ook een plekje voor Albon in de DTM. En dus ziet Albon dat de autosportwereld groter is dan alleen het rondreizende F1-circus. Toch klinkt in al zijn woorden door dat de Thaise coureur zelf nog helemaal niet klaar is met de Formule 1. De eerste mens die allerlei zaken kan uitsluiten, moet nog geboren worden en dus sluit ook Albon niets uit wat betreft zijn eigen toekomst in de racerij.

Als / dan-constructie

Albon: "Laten we zeggen dat áls de juiste kans zich voordoet - én als er te weinig kansen zijn in de Formule 1 én als het dan ook nog eens gaat om een goed team, dán lijkt mij een overstap leuk om te doen en dan gaan de kansen (op een dergelijke overstap) omhoog."