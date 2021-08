"Jan Lammers in zijn nopjes nu GP definitief door kan gaan: "Voor mij is het glas twee derde gevuld.""

Sportief directeur van de Formule 1-race op Zandvoort Jan Lammers is in zijn nopjes dat de Grand Prix van Nederland doorgaat. Vrijdagavond werd bekend dat de Grand Prix door kan gaan bij een bezetting van twee derde van de capaciteit. "Voor mij is het glas twee derde vol. We gaan het gewoon doen."

Lammers zegt dat het tekort dat ontstond in de financiën is opgevangen door de bedrijven die de Grand Prix mogelijk maken. Men trok de portemonnee en zag het als een investering in de Formule 1 in Nederland.

"Het geloof in de ambitie om het grootste Ultimate Race Festival van de wereld te organiseren, blijft voor de komende jaren het uiteindelijke doel. Dit jaar weliswaar in afgeslankte vorm, maar ondanks dat, zal de strijd om het wereldkampioenschap in een prachtige oranje ambiance worden gestreden."

De organisatie maakte vlak voor de persconferentie bekend dat de Formule 1-race door zal gaan met het maximaal aantal toegestane toeschouwers: twee derde van de volledige capaciteit dus.

De organisatie maakt uiterlijk op 18 augustus bekend hoe de selectie gemaakt wordt van de kaarten die zullen moeten afvallen.

"We zijn blij dat het grootste deel van onze kaarthouders de mogelijkheid heeft om de strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1 live mee te maken. Het is zeer teleurstellend voor de groep fans die niet aanwezig kan zijn", meldt de organisatie in hun persbericht.