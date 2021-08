Jean Todt: "Mick Schumacher meer een jongen dan een coureur voor mij"

Jean Todt is grote vrienden met de familie Schumacher, zo vertelt hij regelmatig. Vorige week liet hij zich nog uit in niet nieuwe bewoordingen over de gezondheidstoestand van Michael Schumacher, die hij beschouwt als een boezemvriend.

De 75-jarige Todt zag Mick Schumacher als klein jongetje opgroeien. En zo ziet hij de zoon van Michael dan ook nog altijd een beetje, vertelt Todt.

"Voor mij is hij meer een jongen dan een Formule 1-coureur", stelt Todt. "Hij rijdt goed, hij doet het erg goed.

"Hij is verlegen en voorzichtig omdat hij niet wil dat mensen denken dat hij mij als FIA-president gebruikt, maar we zien elkaar natuurlijk en we hebben een speciale relatie", voegde hij eraan toe.

De FIA-president bagatelliseerde ook elke vergelijking tussen de reis van de kart naar de F1 die Michael Schumacher maakte, en de weg die zoon Mick bewandelde richting F1.

"Michael moest zijn leven zelf opbouwen", zei Todt.

Geen geld

"Als jongen was hij betrokken bij het karten met een geweldige vader, maar de vader had geen geld. Dus Michael moest het beste voor zijn carrière in zijn eentje doen.

Veel geld

"Bij Mick was dat anders. Hij kreeg een heel goede opleiding in een meer comfortabele omgeving."