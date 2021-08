Grand Prix van Miami begin mei 2022 en krijgt geen sprintkwalificatie

Dat het Formule 1-circus volgend jaar naar Miami trekt is al geruime tijd bekend. Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft nu wat meer informatie prijs gegeven over de tweede Amerikaanse GP op de F1-kalender.

De Italiaan liet in gesprek met Racer weten dat de race al snel in het seizoen verreden zal worden: "Ik kan bevestigen dat de Miami Grand Prix verreden zal worden in de eerste helft van mei. De vraag naar tickets is groot ook al is de verkoop nog niet eens officieel gestart."

Het circuit zal door Miami Gardens kronkelen op het Hard Rock Stadium complex, het stadion van NFL-ploeg Miami Dolphins.

Het circuit zelf

De organisatie van de Miami Grand Prix liet op 3 augustus zelf ook wat meer details los over het circuit. De baan telt 19 bochten en is 5,41 kilometer lang. Opvallend is dat de organisatie benoemd dat er 3 mogelijke DRS-zones zijn, of dit echt veel inhaalacties gaat betekenen is de vraag. Een spectaculaire wedstrijd staat van te voren natuurlijk niet vast.

Domenicali liet ook nog weten dat een sprintkwalificatie er niet in zit in Miami. Volgens de voormalig Ferrari-teambaas is dit format ook volgend jaar bedoeld voor de meer vertrouwde races op de kalender. Dit jaar volgen nog sprintkwalificaties in Monza en Brazilië.