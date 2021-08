McLaren wil nieuwe titelsponsor maar wel op een belangrijke voorwaarde

Het is al weer even geleden dat het team van McLaren een echte titelsponsor had. CEO Zak Brown laat nu echter weten open te staan voor een nieuwe titelsponsor maar wel op een belangrijke voorwaarde.

De Amerikaan laat in gesprek met Britse media weten dat het team zijn eigen identiteit moet behouden: "Ik denk dat het iedereen voor zichzelf is, iedereen heeft zijn eigen business model. Maar de naam van ons team is McLaren."

Het is niet zo dat Brown een titelsponsor direct zou afwijzen: "Zouden we een titelsponsor willen contracteren? Jazeker. Zijn we er actief naar opzoek? Nee. Maar wil ik op dat niveau branding verkopen? Ja."

Titelsponsor historie

Het team uit Woking kent een rijk verleden op het gebied van grote titelsponsors. Iedereen kent de beelden van de door tabaksponsors gekleurde bolides van Senna, Prost en later ook Häkkinen. Hierna volgde de zilveren kleur van Vodafone waarin Lewis Hamilton historie schreef. Maar sinds het vertrek van het Britse telecombedrijf in 2013 ontbreekt een titelsponsor en rijden de McLarens rond zonder grote sponsors. Een uitzondering werd gemaakt bij de Grand Prix van Monaco eerder dit jaar waar de wagens in de legendarische Gulf-kleuren aan de start stonden.

Het valt te betwijfelen of we in de nabije toekomst de auto's vaker in andere kleurstelling gaan zien. Volgens Brown zijn de fans enorm belangrijk voor het team. En de papaja-kleur is bij hen zeer populair. Logischerwijs ziet de Amerikaanse CEO het dan ook niet heel erg zitten om de kleur aan te passen naar de wensen van een grote sponsor.