Mick Schumacher krijgt uitbrander van Haas-teambaas Steiner

Mick Schumacher heeft een zeldzame uitbrander van zijn teambaas Guenther Steiner gekregen. De jonge Duitser crashte tijdens de laatste voorbereidende training voorafgaande aan de kwalificatie in de Grand Prix van Hongarije. Volgens Steiner heeft Schumacher teveel schade gemaakt de laatste races.

"Het is niets om trots op te zijn, maar dat was de grootste crash van mijn Formule 1-carrière", gaf de 22-jarige Duitser toe.

Het gebeurde echter tijdens de oefensessie van zaterdag, waardoor de monteurs van Haas net te weinig tijd hadden om zijn auto te repareren voor de kwalificatie.

Terwijl Schumachers controversiële teamgenoot Nikita Mazepin vaak negatief wordt besproken, zegt Steiner nu dat hij flink gefrustreerd was door de crash van Mick Schumacher afgelopen zaterdag.

"Mick heeft de afgelopen races te veel ongelukken gehad. We hebben een punt bereikt waarop het te veel wordt. Hij moet leren wanneer het de moeite waard is om risico's te nemen en wanneer niet. Ik zal met hem moeten gaan zitten en hem het grote plaatje laten zien. Als er iets te winnen valt, neem dan risico's, maar de derde vrije training is niet zo'n moment."

Haas ligt achter op de rest

Schumacher stelt dat Haas nu achterloopt op elk ander team op de grid, waardoor hij genoodzaakt is om de limieten op te zoeken. "Met onze auto moet ik hier en daar wat meer zoeken om kans te maken", zei de zoon van F1-legende Michael Schumacher.

Geduld en geld zijn niet eindeloos

Toch is het geduld van teambaas Steiner wel op, en het geld is ook niet oneindig beschikbaar. Het team concentreert zich dit seizoen vooral op de ontwikkeling van de auto voor 2022. Onnodige kosten maken, kan Steiner daarbij niet gebruiken.

"Het kost ons meer, en zonder reden. De ongelukken gebeuren te vaak en met ernstige gevolgen. Nikita heeft zich de laatste tijd goed gedragen", voegt Steiner toe.

Mazepin valt Schumacher bij

Van diezelfde Mazepin krijgt Mick Schumacher nu bijval. De Russische coureur zegt dat de Haas-bolide van dit seizoen "zo moeilijk" te besturen is.

Mazepin: "Het is zo gemakkelijk om verrast te worden door de wind of verlies aan grip, omdat deze banden zo genadeloos zijn. Iedereen maakt fouten. Dat is volkomen normaal."

Tijdens de Hongaarse Grand Prix vocht Mick Schumacher met Max Vertappen, uiteindelijk komt de zoon van de zevenvoudig wereldkampioen als twaalfde over de streep.

Mazepin viel uit na een aanrijding in de pitstraat met een Alfa Romeo die te vroeg weer op pad werd gestuurd.