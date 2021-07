Mick Schumacher oogst grid-straf na crash en versnellingsbakwissel

Mick Schumacher krijgt een gridstraf nadat het team van Haas zich genoodzaakt zag om de versnellingsbak te verwisselen. Die wissel was het gevolg van de crash van Schumacher tijdens de laatste vrije training op zaterdagochtend.

Schumacher verliest in de snelle elfde bocht de controle over de Haas, de bolide komt met de neus zijdelings in de bandenstapels. Er is veel schade aan de zijkant, ook is de voorvleugel kapot. De auto kreeg een impact van 30 g te verduren.

De training wordt met een rode vlag stil gelegd om de bolide via een oplegger te kunnen bergen. Het team probeert de auto nog voor de start van de kwalificatie te repareren, maar dat blijkt geen haalbare kaart.

De klap heeft vervelende gevolgen voor de 22-jarige Duitse rookie. Door de versnellingsbakwissel krijgt Schumacher een gridstraf van vijf posities.

"De auto voelde geweldig aan"

Mick Schumacher vertelt na afloop: "De auto was geweldig naar mijn gevoel, zeker in de tweede en de derde vrije training. De manier waarop wij de muur raakten, pakte nogal vervelend uit want daardoor lag de hele zijkant open. Dat moest gerepareerd en vervangen worden, en dat is nu eenmaal een tijdrovende klus", vertelt Schumacher.

"Als wij vijf of tien minuten langer de tijd hadden, dan had ik nog net een ronde kunnen doen tijdens de kwalificatie. Het team heeft een geweldige klus geleverd."

Schumacher koopt vanavond beter maar geen loten, maar hij hoopt dat hij nu alle ellende in één klap achter zich kan laten. Daarom is hij positief gestemd over zijn kansen tijdens de race van zondag. Schumacher ziet kans om in Hongarije alsnog sterk voor de dag te komen.

Schumacher: "Als we het netjes houden en als wij onze banden nog een beetje kunnen sparen, dan kunnen we misschien zelfs nog een aantal plaatsen pakken", aldus de strijdvaardige zoon van Michael Schumacher.