Valtteri Bottas en Lance Stroll bestraft met 5 plaatsen gridstraf tijdens GP België

Mercedes-coureur Valtteri Bottas is door de wedstrijdleiding bestraft voor zijn crash tijdens de eerste ronde net na de start, in bocht 1. Ook Lance Stroll heeft de straf gekregen van de FIA.

De Aston Martin-coureur reed ook goed door in bocht 1 en zorgde voor nog meer puinhoop. Er kwam een rode vlag en de stewards besloten te straffen na de race, dat is nu gebeurd. De coureurs krijgen 2 penalty points op hun racelicentie, daarnaast mogen ze tijdens de Grand Prix van België vijf plaatsen terug op de racegrid.

De volledige uitleg van de FIA:

Door de chaos in de eerste bocht was het snel klaar voor verschillende coureurs. Sergio Perez, Charles Leclerc en Lando Norris werden meegezogen in de ellende. Valtteri Bottas en Lance Stroll werden als aanstichters gezien.

Max Verstappen had fikse schade aan zijn vloer, omdat Lando Norris op hem inreed. Hier kreeg de Brit geen straf voor, omdat hij van achteren werd geraakt door de Fin van Mercedes.