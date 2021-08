Hamilton wijst naar Marko en Horner: "Zij hitsen fans op om mij uit te fluiten"

Lewis Hamilton gelooft dat de leidinggevende personen bij Red Bull de fans in Hongarije ertoe hebben opgehitst om hem uit te fluiten en boe te roepen, nadat hij de pole position had veroverd voor de Hongaarse Grand Prix.

Veel van de fans op de tribunes op de Hungaroring waren in het oranje gekleed en juichten Hamiltons titelrivaal Max Verstappen toe, die zich als derde kwalificeerde voor de elfde race van dit seizoen achter Valtteri Bottas in de tweede Mercedes.

Toen hij op de startgrid uit zijn auto klom kreeg de 36-jarige Brit zowel gejoel als gejuich vanaf de tribune. Dat werd herhaald in zijn interview na de sessie met Johnny Herbert, die opriep om het gejoel te stoppen.

Hamilton zei in een volgend interview met de Formule 1 dat hij dacht dat het gejoel voortkwam uit de kritiek op hem door Red Bull-teambaas Christian Horner en Red Bull-adviseur Helmut Marko na de Britse Grand Prix. Horner had de poging van de zevenvoudig wereldkampioen om Verstappen in te halen, die ertoe leidde dat de Nederlander in de Copse-bocht van Silverstone crashte, onaanvaardbaar en gevaarlijk genoemd, terwijl Marko de woorden roekeloos en nalatig aan zijn beoordeling toevoegde.

Liefhebber

Duidelijk is dat Hamilton van mening is dat Marko en Horner het vuur opgestookt hebben en zij de aanstichters zijn van wat er gisteren in Boedapest gebeurde: "Ik ben een liefhebber van de sport. Ik heb nog nooit een ander team uitgejouwd omdat het gewoon niet in mijn karakter zit."

“We moeten zo voorzichtig zijn met onze woorden, want er zijn jonge kinderen die toekijken en we zouden mensen aanmoedigen en positiviteit verspreiden. Leiders van deze industrie moeten leiders zijn. Ze hebben mensen en kinderen die hun volgen in wat ze doen. Als sport hebben we een verantwoordelijkheid, dus er zullen waarschijnlijk de komende weken sterke gesprekken plaatsvinden."