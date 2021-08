Williams-teambaas: "Ik hoop oprecht dat Russell volgend jaar bij Mercedes rijdt"

Jost Capito hoopt vurig dat Mercedes in 2022 de kans geeft aan protegé George Russell. Hij dringt erop aan dat hij zijn coureur zal steunen om hogerop te gaan en in te stappen bij Mercedes, maar dat hij er ook voor Russell zal zijn als hij bij Williams blijft.

Volgens de geruchtenmolen van de Formule 1 is het slechts een kwestie van tijd voordat Mercedes Russell aankondigt als teamgenoot van Lewis Hamilton in 2022. De Williams-coureur zou Valtteri Bottas moeten vervangen.

Wachten op beslissing Mercedes

Maar hoewel experts denken te weten dat die beslissing allang is genomen, heeft Russell zelf verklaard dat hij nog van niets weet. Hoewel hij denkt dat het geweldig zou zijn om Hamilton samen te werken, wacht hij nog steeds op zijn lot.

Dat geldt ook voor zijn Williams-baas. Op de vraag of hij wist welke kant Mercedes op wil gaan, zei Capito tegen The Race: "Nee, en het kan me niet schelen. Ik zou willen dat George de Mercedes-stoel krijgt, omdat hij nu in zijn carrière in de positie is om in een topteam te rijden en strijden voor het kampioenschap. Ik zal een jonge coureur nooit tegenhouden als hij dit soort kansen krijgt. Dus ik hoop voor hem dat hij deze kans krijgt."

“Als ik vanuit onszelf spreek zouden we hem heel graag willen houden. Maar als hij naar Mercedes vertrekt en het aanbod krijgt, dan steunen wij hem volledig. Zo niet, dan krijgt hij hier bij ons de volledige steun in 2022. Daarom kunnen wij makkelijk wachten op die beslissing van Mercedes."

Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff heeft verklaard dat hij waarschijnlijk tijdens de zomervakantie een beslissing zal nemen.